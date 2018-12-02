فيديو.. برشلونة يتصدر الدوري الاسباني مؤقتا بثنائية أمام فياريال

كتب سيد حسنى
حقق فريق برشلونة فوزا صعبا على نظيره فياريال 2-0 ، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الاسباني.
اهداف برشلونة ضد فياريال.
تقدم المدافع جيرارد بيكيه بضربة رأس للفريق الكتالوني فى الدقيقة 35 إثر عرضية من الفرنسي عثمان ديمبلي، قبل أن يسجل كارليس ألينا الهدف الثاني لأصحاب الأرض فى الدقيقة 87 من عرضية ليونيل ميسي.
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