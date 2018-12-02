الخطيب يصل القاهرة بعد انتهاء فترة علاجه بألمانيا ووزير الشباب فى استقباله

كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى قادما من تركيا فى رحلة ترانزيت من ألمانيا، بعد انتهاء فترة علاجه بالخارج.

وتم إنهاء إجراءات الخطيب عبر صالة الخدمة المميزة بالمطار، بعد وصوله على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية التركية القادمة من إسطنبول فى رحلة ترانزيت.

وكان فى استقبال الخطيب لدى وصوله مطار القاهرة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والعامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلى، وعدد من أعضاء مجلس إدارة...