ليفربول يخطف فوزا قاتلا ضد إيفرتون بمشاركة محمد صلاح.. فيديو

كتب عرفة الضبع حقق فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، فوزا قاتلا أمام ضيفه إيفرتون، بهدف دون مقابل، فى "ديربى الميرسيسايد" الذى جمع بينهما مساء اليوم، الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ملخص مباراة ليفربول ضد إيفرتون سجل أوريجى هدف الفوز القاتل ضد إيفرتون فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

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