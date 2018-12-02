رياضة | عاجل.. أول ظهور للخطيب بعد العودة من ألمانيا (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول ظهور للخطيب بعد العودة من ألمانيا (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عاد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء اليوم، الأحد، إلى القاهرة، قادمًا من ألمانيا، بعد إجرائه جراحة ناجحة لاستئصال ورم في الرقبة يضغط على الحبل الشوكي، ويسبب آلام بالعمود الفقري.
وكان في استقبال الكابتن محمود الخطيب، فور وصوله مطار القاهرة؛ الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة. والعامري فاروق؛ نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي. وخالد الدرندلي؛ أمين الصندوق. وإبراهيم الكفراوي، وطارق قنديل، ومحمد الجارحي؛ أعضاء مجلس الإدارة. والعميد محمد مرجان؛ المدير التنفيذي للأهلي.
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