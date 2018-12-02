رياضة | مدرب إيفرتون: لم نستحق الخسارة.. وليفربول فاز علينا بـ"الحظ" !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب إيفرتون: لم نستحق الخسارة.. وليفربول فاز علينا بـ"الحظ" ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار ماركو سيلفا، المدير الفني لفريق إيفرتون الانجليزي، إلى أن مباراة ونتيجة فريقه أمام ليفربول كانت صعبة، وأنهم لم يستحقوا الخسارة.

وقال سيلفا عقب انتهاء المباراة: "لقد نافسنا من أجل تحقيق الفوز، أعتقد بأن التعادل ستكون نتيجة عادلة وهُم (ليفربول) لم يستحقوا ذلك ولكن هذه كرة القدم، لا يمكنك أن تتوقع حدوث مثل هذا الهدف".

وأضاف: "اللاعبون يفهمون تماماً بأنهم يستحقون أكثر بكثير مما حدث، سنقوم بكل شيئ من أجل أن نفوز في المباراة القادمة ونحن ندعم بيكفورد وسأقوم بدعمه، هو حارس مميز ولم يتوقع هذا الموقف".

واختتم: "لم نستحق هذه النتيجة، لقد فازوا بهدف عن طريق الحظ، جماهيرهم احتفلت بطريقة مبالغ فيها، احتفال كلوب؟ هذا أمر طبيعي لو حدث الأمر لنا سأفعل نفس الشيء".