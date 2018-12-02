رياضة | اعتماد فوز السكة الحديد على البلاستيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتماد فوز السكة الحديد على البلاستيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات للمجموعة السادسة للقسم الثالث مجموعة القاهره برئيس الكابتن عبده عبد العظيم والكابتن إيهاب توفيق مقرر لجنة المسابقات



اعتماد نتيجه مباراه السكه الحديد والبلاستيك بفوز السكه الحديد 0/2:



وكان الحكم احمد العدوي ألغى المباراة بعد أن احستب ضربة جزاء للسكه في الدقيقة 93 ونزل جمهور البلاستيك إلى أرض الملعب وتم الاعتداء على لاعبي السكه وإصابة أكثر من لاعب من السكة.



وصرح الكابتن محمد جمال إدارى السكه بذلك وقال إن فريق السكه يستعد للقاء الماظه يوم السبت بعد عودة مصطفى جعفر واحمد سعد واحمد على من الإيقاف.



الترتيب:



1-السكه36 نقطة

2- الاتصالات 31 نقطة

3-الشرطه30 نقطة

4- البلاستيك 29 نقطة

5- بهتيم 25 نقطة

6-الماظه25 نقطة

7- التامين 24 نقطة

8- الغابه 17 نقطة

9- العبور 17 نقطة

10-القومى14 نقطة

11- المرج 14 نقطة

12- الاميريه 13 نقطة

13- اسكو 9 نقاط

14- منشيه ناصر نقطتين