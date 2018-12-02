رياضة | طائرة بني سويف تنهي استعداداتها لمواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة بني سويف تنهي استعداداتها لمواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الفريق الأول للكرة الطائرة بنادى بنى سويف الرياضى استعدادته المكثفة للمواجهة المرتقبة أمام النادى الأهلى والمقرر إقامتها مساء غدا الاثنين وذلك فى إطار مباريات الفريقين ببطولة الدورى الممتاز للكرة الطائرة. وقال محمد سليمان المدير الفنى لبنى سويف : المباراة صعبة بالتأكيد فنحن سنواجه فريق كبير جدا بطل مصر وأفريقيا والعرب ، وتدربنا تدريبين الخميس والجمعه الماضيين. وأضاف : حرصنا على أداء اللاعبين لتدريبات بدنية قوية ونحرص على أداء المباراة بأعلى مستوى وسنعمل قصارى جهدنا خلال اللقاء . وكان بنى سويف قد فاز أمام 6 أكتوبر وبنها الرياضى والنصر وخسر أمام بتروجيت وهيلوبوليس فى إطار منافسات بطولة الدورى . ويشارك بنى سويف الرياضى ببطولة الدورى الممتاز بالمجموعة الثانية والتى تضم أندية ( الأهلى وبتروجيت والنصر وبنها وهيلوبوليس ) ويقود الفريق السويفي جهاز فنى مكون من محمد سليمان مديرا فنيا و محمد عبد العزيز مدربا عاما والدكتور ناجى رضوان أخصائي العلاج الطبيعى والتأهيل واحمد دسوقى الإدارى.

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