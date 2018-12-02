رياضة | الزمالك ينفي التفاوض مع "ميسي" الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك ينفي التفاوض مع "ميسي" الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفى الدكتور عبدالله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ما تردد عن تصريحات منسوبة إليه أنه سبق وفتح خط مفاوضات مع محمود السلمي لاعب فريق الشجعانية الفلسطيني وضمه إلى صفوف الفريق الأبيض، مشددًا على أنه لا يعرف شيئًا عن هذا الأمر.
وواصل في تصريحات خاصة "لم أدخل نادي الزمالك من فترة طويلة وبعيد تمامًا عن كل الملفات فكيف أتفاوض وأتحدث مع أي لاعب بشأن الانضمام إلى الفريق الأبيض وأنا لا أعرف شيئًا عن ملف فريق الكرة أو الصفقات الجديدة".
وأوضح أنه لا يعرف معلومات عن السلمي ولم يتابع مباريات له من الأساس ولم يكن منافس في تلك الصفقة.
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