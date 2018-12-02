رياضة | كين: نشعر بالحزن بسبب الهزيمة من ليفربول.. ونواسي بيكفورد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كين: نشعر بالحزن بسبب الهزيمة من ليفربول.. ونواسي بيكفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مايكل كين، نجم فريق إيفرتون الانجليزي، أن الكل هُنا (في ايفرتون) يشعر بالحزن، بعد الهزيمة القاسية أمام ليفربول بهدف نظيف في الوقت القاتل. وقال كين في تصريحات صحفية بعد انتهاء المباراة: "نحن نواسي بيكفورد لأنه لم يكن محظوظاً وقد قدم مباراة رائعة". واختتم: "لقد لعبنا ضد فريق كبير خارج أرضنا وإستقبلنا هدفاً بآخر لحظة، إن واصلنا اللعب بهذه الطريقة ونواصل إستمتاعنا بما نقدمه فسوف نفوز قريباً".

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