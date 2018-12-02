رياضة | برشلونة يعبر عقبة فياريال بهدفين في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يعبر عقبة فياريال بهدفين في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق برشلونة فوزا غاليا على نظيره فياريال بهدف نظيف في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة 14 من الدوري الاسباني لكرة القدم. سجل هدف برشلونة اللاعب جيرارد بيكيه في الدقيقة 36 من عمر المباراة، وسجل الهدف الثاني اللاعب ألينيا في الدقيقة 87. ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 28 في المركز الأول بينما توقف رصيد فياريال عند 14 نقطة في المركز 17.

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