رياضة | عاجل.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم إفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم إفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يراقب مسؤولو الناد الأهلي وضع السنغالي إبراهيما نداي جناح فريق وادي دجلة، ويأتي ذلك تمهيدًا للدخول فى مفاوضات جادة مع إدارة ناديه لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

ويأتي ذلك في إطار رحلة تدعيم الفريق بصفقات قوية استعدادًا للدور الثاني من الدوري بعد المستوى السيئ والمهزوز الذي يقدمه الفريق، فيما أنهى مسؤولو القلعة الحمراء إجراءات التوقيع مع محمد محمود لاعب وسط دجلة والفلسطيني محمود السلمي الشهير بميسي.

ويجيد إبراهيما نداي صاحب الـ 20 عامًا اللعب بالقدمين "اليمنى واليسرى" وهو يعد أحد أهم عناصر وادي دجلة في الوقت الحالي، وهداف الفريق برصيد 6 أهداف.