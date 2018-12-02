شكرا لقرائتكم خبر عن هدف قاتل يحسم «ديربي ميرسيسايد» لصالح ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أحرز البلجيكي أورجيي، هدف قاتل في الدقيقة 94، ليحقق الفوز لفريقه ليفربول، على إيفرتون في ديربي ميرسيسايد، في اطار الجولة 14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب أنفيلد.

وشارك الدولي المصري، نجم ليفربول في المباراة منذ البداية، قبل أن يقوم المدير الفني بتبديله في الدقيقة78 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة محاولات عديده من لاعبي ليفربول، خاصة عن طريق محمد صلاح وساديو ماني، لم تكلل بالنجاح.

وجاءت الدقيقة 94 من زمن المباراة والوقت بدل الضائع، واستطاع البديل اوريجي، من احراز هدف قاتل، بعد ان ارتدت تسديدة فان دايك الطائشة من العارضة ويتابعها المهاجم البلجيكي برأسه ليحرز هدف قاتل وثلاث نقاط غالية لصالح الريدز.

وبتلك النتيجة يصل ليفربول إلى النقطة 36 ويواصل ملاحقة السيتي المتصدر برصيد 38، ويتوقف رصيد إيفرتون عند النقطة 22 في المركز 6 من جدول المسابقة.