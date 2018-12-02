تشيلسي يحسم الديربي بفوز سهل على فولهام

استطاع تشيلسي أن يعود لطريق الانتصارات بالدوري الإنجليزي، بعد الفوز على فولهام، اليوم بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي يطلق عليه "ديربي لندن الصغير" ضمن مباريات الجولة الـ 14 من البريمييرليج، بملعب ستامفورد بريدج.
وأحرز بيدرو، هدف تشيلسي الأول في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، وأضاف لوفتوس تشيك الهدف الثاني في الدقيقة 82.
وارتفع رصيد تشيلسي إلى 31 نقطة، بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد فولهام عند 8 نقاط في المركز الـ 20.
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