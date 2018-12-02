شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يفلت من كمين الحزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

نجا الاتحاد من هزيمة جديدة في أرضه بين جماهيره كادت أن تكون التاسعة من أصل 11 مباراة خاضها حتى الآن في دوري الأمير محمد بن سلمان، حيث أدرك التعادل 2-2 أمام ضيفه الحزم في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وذلك في المواجهة التي جرت اليوم بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضة في إطار الجولة الـ11.

وكاد الحزم أن ينهي المباراة مبكرا بعد أن تقدم بهدفين نظيفين، خاصة أنه سجل هدفا سريعا في الدقيقة الثالثة عن طريق فارس العياف انتهى عليه الشوط الأول، فيما أضاف محمد الصيعري الهدف الثاني للحزم في وقت مبكر أيضا من الشوط الثاني، حيث سجل في الدقيقة السادسة (51).

ولم يتأخر الاتحاد كثيرا في تقليص الفارق عندما انبرى لهذه المهمة البرازيلي رومارينيو بتسجيل الهدف الأول بعد 8 دقائق من هدف الصيعري (59)، فيما تأخر هدف التعادل كثيرا، حيث جاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع (90+1) عن طريق عكسية منصور الحربي التي ولجت المرمى عقب التمويه على الحارس من أكثر من لاعب.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 3 نقاط، وبقي في المركز الأخير، فيما أصبح رصيد الحزم 11 نقطة في المركز الـ13.