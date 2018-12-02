شكرا لقرائتكم فيتا كلوب يفتح ابواب ملعب الشهداء مجانا للجماهير لمباراة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر نادي فيتا كلوب الكونغولي فتح أبواب ملعب "الشهداء" مجانا أمام الجماهير، في مباراته أمام فريق الرجاء المغربي، المقررة فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، ضمن إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويعول فيتا كلوب على الجماهير بشكل كبير لمساعدة اللاعبين نفسيا وذهنيا وتحفيزهم على تجاوز نتيجة الذهاب التى حسمها الرجاء لصالحه بثلاثية نظيفة.

وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية أن الأمن الكونغولي يواجه صعوبة كبيرة في احتواء الفوضى التي أحدثها الجمهور الراغب في الدخول إلى ملعب المباراة، لا سيما أن الدخول مجاني وبإمكان أي مشجع متابعة اللقاء من داخل الملعب.

حالة كبيرة من التفاؤل تسود الرجاء بقيادة الاسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للنادي للأهلي، حيث يطمح مدرب فياريال الاسبق ليكون أول مدرب يفوز بلقب كأس الكونفيدرالية مع ناديين مختلفين، بعدما توج باللقب ذاته مع الأهلى عام 2014.

ويعود آخر لقب أحرزه الرجاء الرياضي، على المستوى الأفريقي إلى 2003، حين فاز بكأس الاتحاد الأفريقي، بعد أن سبق له، أن فاز بدوري الأبطال في 1989 و1997 و1999