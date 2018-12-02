شكرا لقرائتكم الشباب يجدد عقدي الشمري ومحمد سالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جددت إدارة الشباب عقدي لاعبيها عبدالملك الشمري والمدافع محمد سالم وذلك قبل دخولهما الفترة الحرة منتصف العام الميلادي المقبل. ومدد الشمري عقده 3 مواسم ليستمر في صفوف الفريق حتى صيف 2022، فيما سيبقى محمد سالم شبابياً حتى 2021. وشارك الشمري، الذي انتقل إلى الباطن الموسم الماضي بنظام الإعارة، في 4 مباريات دورية مع الشباب هذا الموسم، أما سالم فخاض 10 مباريات قبل أن يغيب بالمباراة الأخيرة أمام الاتفاق بسبب تراكم البطاقات.

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