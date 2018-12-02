شكرا لقرائتكم خبر عن قبل "ميسى" الأهلى.. تعرف على تاريخ اللاعبين الفلسطينيين فى الايجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

دائمًا ما كان اللاعب الفلسطينى له حضوره البارز فى تاريخ الأندية المصرية، لاسيما فى ظل معاملتهم معاملة اللاعبين المحليين فى قوائم الأندية، ومن جديد يدخل اللاعب الفلسطينى إلى الدورى المصرى عبر بوابة الأهلى، بعدما نجح عدلى القيعى، مستشار التعاقدات فى النادى الأهلي، فى الحصول على توقيع محمود السلمى، صانع ألعاب نادى الشجاعية الفلسطينى، الشهير بـ"ميسى غزة"، وهو من مواليد 97 لمدة خمسة مواسم.

يستعرض ”الخليج 365” أبرز اللاعبين الفلسطينيين الذين تواجدوا فى الملاعب المصرية قبل انضمام "ميسى غزة" للقلعة الحمراء.

- مروان كنفاني

يعتبر مروان كنفاني، واحد من أبرز نجوم الأهلى فى الستينات بعدما كان حارس المرمى الأساسى للقلعة الحمراء، لأكثر من 10 سنوات، حيث انتقل من صفوف الأهلى السورى عام 1961، وحصل كنافانى على شارة القيادة بالأحمر بداية من موسم 1969 وحتى 1971 ليكون أول قائد للفريق غير مصرى.



تكريم مروان كنفانى فى الأهلى

- مصطفى نجم

انتقل مصطفى نجم، من صفوف نادى غزة الرياضى إلى الاتحاد السكندرى موسم 1987 واستمر ضمن صفوف سيد البلد حتى موسم 1990، نجح خلالهم فى تسجيل 9 أهداف، لينتقل بعدها إلى صفوف الزمالك ويستمر معه حتى موسم 1993.

نجح مصطفى نجم فى حصد لقبين للدورى المصرى عام 1992 و1993 بالإضافة إلى لقب دورى أبطال أفريقيا عام 1993.



مصطفى نجم

- رمزى صالح

من جديد يكون الأهلى بوابة اللاعبين الفلسطينيين فى مصر، ولكن هذه المرة عن طريق رمزى صالح والذى بدأ مشواره فى الملاعب المصرية عن طريق الأهلى موسم 2008، بعدما تعاقد معه من صفوف شباب جابلية الفلسطينى لتعويض رحيل عصام الحضرى الذى رحل إلى سيون السويسرى فى ذلك الموسم.

لعب رمزى مع الأهلى 15 مباراة ونجح فى الحصول على لقبين للدورى المصرى، ولقب دورى أبطال أفريقيا ليرحل من بعدها إلى صفوف المريخ السودانى لموسم وحيد ليعود مجدداً إلى الدورى المصرى من بوابة سموحة ليحرس مرمى الفريق فى 13 مباراة.

انتقل صالح إلى صفوف مصر المقاصة بعد ذلك ولعب مع الفريق الفيومى 5 مباريات فقط فى موسم 2014 لينتقل بعدها إلى صفوف الأسيوطى فى يناير 2015 ليشارك مع الفريق فى 7 مباريات ولكن لم يساعد ذلك الفريق وهبط إلى الدرجة الثانية، لينتقل إلى صفوف المصرى البورسعيدى.

- عماد أيوب وسمارة

كان هناك ايضًا العديد من التجارب الفلسطينية التى تربت وخرجت من ناشئين القلعة الحمراء، ومن أبرزها الثنائى محمد سمارة، ناشئ الأهلى السابق الذى انتقل بين العديد من الأندية أبرزها جولدى والمقاولون العرب وبتروجت.

وكذلك عماد أيوب، الذى لم يستكمل مسيرته بسبب الإصابة التى لحقت به وحرمت جماهير الأحمر من موهبته، حيث كان يتوقع أن يكون أحد أبرز مهاجمى الأحمر ليرحل عنه وينضم إلى الترسانة وجولدى.

- عبداللطيف البهدارى

انضم أيضًا المدافع الدولى الفلسطينى عبداللطيف البهدارى إلى طلائع الجيش قادما من شباب الخليل فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية موسم 2016 – 2017.

- عبد الله جابر

كما انتقل عبد الله جابر فى بداية الموسم الماضى إلى المقاولون العرب لمدة 3 مواسم، فى صفقة انتقال حر قادما من صفوف أهلى الخليل، ولكن قام مسؤلو المقاولون العرب بفسخ عقد اللاعب بعد أسبوع واحد فقط من انضمامه بسبب عدم اقتناع الجهاز الفنى بمستوى اللاعب.



عبد الله جابر

- دانى شاهين

يعتبر دانى شاهين، مهاجم بيراميدز، من اللاعبين الفلسطينيين فى الدورى المصرى هذا الموسم على الرغم من جنسيته الألمانية بعدما تعاقد معه فريق بيراميدز بداية الموسم الجارى قادما من نادى رودا الهولندى.