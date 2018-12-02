شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحداث وزارة الشباب والرياضة اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، العديد من الأخبار والتي جاء في مقدمتها جلسة بين وزير الرياضة والمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لمناقشة تقديم ملف لتنظيم بطولة أفريقيا 2019.

بالاضافة إلى جلسة وزير الرياضة مع شباب المحافظات الحدودية للاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم، كما افتتح وزير الرياضة مركز تدريب الصحفيين في مقر نقابة الصحفيين.