شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الجزيرة المطروحى يدرك التعادل أمام المصرى بنفس طريقة البورسعيدية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مثلما تأخر بركلة جزاء ، نجح عن طريقها أيضا فريق الجزيرة المطروحى فى إدراك التعادل أمام المصرى البورسعيدى عن طريق حسام الدين خليل من ضربة جزاء فى الدقيقة 59 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن مباريات دور الـ32 لكأس مصر .
كان المصرى البورسعيدى قد تقدم فى الشوط الأول عن طريق عمرو موسى من ضربة جزاء فى الدقيقة 21 من عمر المباراة.
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