شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الإنتاج الأخيرة لمحمد محمود مع دجلة قبل ارتداء قميص الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم بوادى دجلة، على موعد انضمام محمد محمود ديفندر الفريق الدجلاوى لصفوف المارد الأحمر، للمشاركة فى التدريبات الجماعية، بعد أن تم التعاقد مع اللاعب لمدة أربعة سنوات ونصف رسميًا.

ومن المقرر أن يشارك محمد محمود مع وادى دجلة فى المباراة المقبلة أمام الإنتاج الحربى، والمقرر لها يوم الثلاثاء 11 ديسمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، لتصبح مواجهة الإنتاج الأخيرة لمحمد محمود مع الفريق الدجلاوى قبل الانضمام لصفوف الأهلى رسميًا.

ويسعى مسئولو الأهلى لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر بعد ظهور الفريق بشكل سئ خلال المباريات الأخيرة وهو ما كلفهم خسارة البطولة الأفريقية فى اللقاء النهائى أمام الترجى التونسى ، ثم الخروج من البطولة العربية امام الوصل الإماراتى والخسارة امام المقاولون العرب بهدف مقابل للاشئ بالدورى.