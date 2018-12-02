شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يراقب السنغالى إبراهيما نداى لضمه فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثف مسئولو النادى الأهلى فى الوقت الحالى مراقبتهم للسنغالى إبراهيما نداى جناح فريق وادى دجلة، من أجل كشف كافة مميزات اللاعب، ومدى افادته للفريق الأحمر، تمهيدًا للدخول فى مفاوضات جادة مع إدارة دجلة لضمه فى انتقالات يناير المقبل.

جاء ذلك فى ظل سياسة الأحمر الحالية بتدعيم الفريق بصفقات قوية، بعدما أنهى النادى صفقة محمد محمود، لاعب وسط دجلة، أمس، وتم ضم اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل، ثم التعاقد مع محمود السلمى، صانع ألعاب نادى الشجاعية الفلسطينى، الشهير بـ"ميسي غزة".

ويعد إبراهيما نداى صاحب الـ 20 عامًا والذى يُجيد اللعب بالقدمين "اليمنى واليسرى" أحد أهم عناصر وادى دجلة فى الوقت الحالى، وهداف الفريق برصيد 6 أهداف، فضلاً عن كونه أحد العناصر الأساسية لمنتخب السنغال الأوليمبى وشارك فى كأس العالم للشباب وأحرز هدفين.