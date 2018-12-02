أول تعليق لـ ميسي العرب بعد توقيعه للأهلي.. فيديو

أحمد هاني



قال محمود السلمي جناح الشجاعية الفلسطيني المنتقل حديثًا الي صفوف الأهلي عن سعادته بالانتقال لصفوف المارد الأحمر مؤكدا أنه وقع للأهلي على بياض.

وتحدث السلمي في تصريحات فضائية: "اليوم تقابلنا أنا وتامر النحاس وكيلي مع عدلي القيعي، ووقعت على بياض".

وأضاف "أنا مشجع للأهلى منذ الصغر. كان أمامي عرضا من الزمالك وآخر من الاتحاد السكندري وعرض أردني".

وكشف "ألعب على الجناح الأيمن، في غزة يلقبونني بمحمد صلاح فلسطين، وأتمنى أن أحرز البطولات مع الأهلي وأن أنتقل فيما بعد لأوروبا، لكن تفكيري الآن كاملا مع...