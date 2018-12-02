الان تتابع ليفربول يهزم إيفرتون بهدف “كوميدي” في الدقيقة 95 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق ليفربول الإنجليزي، على ضيفه إيفرتون بهدف “كوميدي” في الدقيقة 95 من زمن المباراة.

أحرز أوريجي، الهدف الوحيد في شباك ضيفه إيفرتون، بالدقيقة 95 من زمن “ديربى الميرسيسايد”، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.

ويحتل ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 33 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز السادس برصيد 22 نقطة، قبل انطلاق منافسات الجولة.