شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يودع كأس مصر بعد خسارته المفاجئة أمام الجزيرة بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فجر فريق الجزيرة بمطروح مفاجأة مدوية، وأطاح بالمصري البورسعيدي من بطولة كأس مصر لكرة القدم، بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد على إستاد الإسماعيلية، في آخر مواجهات دور الـ 32 للمسابقة.

تقدم المصري بهدف للاعبه عمرو موسى في الدقيقة 22، وتعادل الجزيرة عبر هدف حسام خليل في الدقيقة 58، قبل أن يسجل اللاعب أحمد رفعت هدف الفوز القاتل للجزيرة بمطروح في الدقيقة 94، ليؤهل فريقه إلى دور الـ 16 للكأس، ويقصي المصري من البطولة.

ومن المنتظر أن يلعب فريق الجزيرة بمطروح، في دور الـ 16 لكأس مصر، مع فريق بتروجيت يوم 27 ديسمبر الجاري