شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد الغني: اتحاد الكرة لن يتقدم بطلب لاستضافة أمم أفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن اتحاد الكرة لم يناقش إمكانية التقدم بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقرر انطلاقها في شهر يونيو القادم.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قد قرر أول أمس الجمعة بشكل رسمي سحب تنظيم البطولة الإفريقية من الكاميرون، بسبب عدم جاهزيتها التامة لاستضافة الحدث الكروي الأبرز في القارة السمراء، حيث فتح الكاف الباب أمام الدول التي ترغب في استضافة المسابقة، على أن يعلن عن اسم الدولة المستضيفة في نهاية ديسمبر الجاري.

وقال مجدي عبدالغني، في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الأحد- إن اتحاد الكرة لم ولن يناقش إمكانية استضافة بطولة إفريقيا، ولم تطلب أية جهة من الاتحاد التقدم بطلب إلى الاتحاد الإفريقي بخصوص هذا الشأن، مؤكدا أنه متواجد حاليا خارج مصر، وأن الأمر لم يتم طرحه في اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الكرة في الفترة الماضية.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إلى أن مصر تمتلك العديد من الاستادات والملاعب المميزة التي تمكنها من استضافة كأس الأمم الإفريقية كما حدث من قبل في عام 2006، موضحا أن ذلك قد يحدث خلال النسخ القادمة من المسابقة، وليس نسخة 2019.