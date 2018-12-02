شكرا لقرائتكم خبر عن «جروس» يفاضل بين نيجيرى وتونسى لحل أزمة الهجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفاضل السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بين النيجيرى أوتشى نوفورى، مهاجم نادى شبيبة القبائل الجزائرى، وكذلك التونسى فراس شواط، مهاجم فريق الصفاقسى التونسى، من أجل ضم أحدهما إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، فى ظل المشاكل الهجومية التى يعانى منها الفريق الأبيض بسبب إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، سواء من الكونغولى كاسونجو، مهاجم الفريق، أو عمر السعيد، المهاجم الآخر، الذى يتم الدفع به بديلا خلال المباريات السابقة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق، سيجتمع مع المدير الفنى لحسم القرار النهائى بشأن اختيار المهاجم الأجنبى الذى سينضم إلى صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة. من المنتظر أن يحسم المشرف العام على الفريق الصفقات التى يرغب جروس فى التعاقد معها خلال الفترة القليلة المقبلة، من أجل الاستقرار على الأسماء للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل. يرغب المدرب السويسرى فى التعاقد مع مدافع وظهير أيسر ومهاجم، من أجل تدعيم صفوف الفريق فى الفترة المقبلة، بسبب منافسة الفريق فى بطولة الدورى وكأس مصر والكونفيدرالية الأفريقية. فيما يرفض مجلس إدارة نادى الإسماعيلى الاستغناء عن طارق طه، ظهير أيسر الفريق، بعدما أبدى مسؤولو الأبيض إعجابهم بإمكانيات اللاعب الفنية.

ويواجه الفريق مشكلة فى الجبهة اليسرى، بسبب قلة خبرة أحمد فتوح وابتعاده عن المشاركة مع جروس خلال الفترة الماضية، إلى جانب تعرض بهاء مجدى لإصابات متكررة، حيث يعول المدرب السويسرى على عبد الله جمعة بالجبهة اليسرى فى المباريات الأخيرة.

على الجانب الآخر، استقر جروس على اللعب بنفس تشكيل المباريات السابقة أمام المصرى البورسعيدى، حيث يرفض المغامرة بتعديل التشكيل بسبب صعوبة المنافس.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى، الخميس المقبل، فى مباراة مؤجلة من الجولة الحادية عشرة لبطولة الدورى الممتاز.

ووعد جروس اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق منذ بداية الموسم، فى الحصول على فرصة المشاركة خلال المباريات المقبلة، وذلك عن طريق التدوير، وليس كل اللاعبين دفعة واحدة.

ومن المقرر أن يقوم المدرب السويسرى بزيادة الحمل البدنى للاعبين خلال التدريبات، كما يريد تطبيق بعض الجمل الخططية خلال المران.