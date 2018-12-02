شكرا لقرائتكم خبر عن «عاشور» يغيب عن مواجهة الأهلي مع الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكّد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على غياب حسام عاشور، كابتن الفريق، عن مواجهة الجونة التي تقام يوم الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات الفريق ببطولة الدوري العام.

واشتكى «عاشور» من إصابة في الكاحل، والتي تعرض لها خلال مواجهة بتروجت التي أقيمت، أمس، على استاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الجولة التاسعة.

وأكّد طبيب الفريق، أن أحمد فتحي مستمرٌ في تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وأشار إلى أن محمد شريف، شارك اليوم بشكل طبيعي في المران. وأن جونيور أجايي، يؤدي برنامجًا بدنيًا تمهيدًا للمشاركة الجماعية.