شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، تحطيم الأرقام القياسية بقميص السيدة العجوز فى منافسات الدورى الإيطالى، وذلك بعد الهدف الذى سجله خلال فوز فريقه 3 /0 على حساب نظيره فيورنتينا، أمس الأول، فى الجولة الـ14 من الكالتشيو.

أصبح صاروخ ماديرا بعد الهدف الذى أحرزه فى شباك فيورنتينا من ركلة جزاء أول لاعب يسجل 10 أهداف فى أول 14 مباراة بالدورى الإيطالى مع السيدة العجوز، وذلك منذ جون تشارليز فى موسم 1957 /1958.. كما أصبح البرتغالى كريستيانو رونالدو بعد الهدف الذى سجله ثالث لاعب فى فريق يوفنتوس يسجل فى 5 مباريات متتالية فى منافسات الدورى الإيطالى، وذلك بعد كلٍ من الفرنسى ديفيد تريزيجيه والأرجنتينى جونزالو هيجواين.

ويتصدر الدون جدول هدافى الدورى الإيطالى هذا الموسم برصيد 10 أهداف، بنفس رصيد مهاجم نادى جنوى كريستوف بياتيك، وسجل رونالدو هدفين من ركلات جزاء، فيما أحرز بياتيك هدفا من ركلة جزاء.

على الجانب الآخر، سلطت الصحف الإيطالية الضوء على سلسلة الانتصارات المحلية لليوفى هذا الموسم، إلى جانب الأداء المميز الذى يقدمه. عنونت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»: «يوفنتوس آكل لحوم البشر.. عرض آخر قوى فى فلورنسا، بيتانكور، هدف وتحركات رائعة فى الوسط». وأضافت: «كيللينى قائد وهداف، ورونالدو يصل لهدفه العاشر.. الآن الفارق أصبح 11 نقطة مع نابولي».

وأشارت «كوريرى» فى عنوانها: «إنهم يهزمون الجميع، يوفنتوس قدم عرضا قويا وقام بغزو فلورنسا، والفارق أصبح 11 نقطة مع نابولى.. رونالدو والهدف العاشر، وبيتانكور وكيللينى أيضًا يسجلان».

وعنونت صحيفة «توتو سبورت»: «يوفنتوس يتقدم فى فلورنسا مع بيتانكور، كيللينى ورونالدو.. فيورنتينا يسقط: الهدف العاشر لرونالدو، الانتصار الـ 13 من 14 مباراة».

من جانبه، أكد ماسيمليانو أليجرى، المدير الفنى لفريق يوفنتوس، أن التواضع هو سر تفوق السيدة العجوز فى الموسم الحالى بالدورى الإيطالى، عقب الفوز على فيورنتينا.

قال «أليجرى»: «ليس من السهل فى مثل تلك الأجواء والمدينة الفوز باللقاء، لقد طالبت اللاعبين بأن يكونوا أقوياء، فى الوقت الذى لا نكون فيه جيدين، حيث أهدينا لهم الكرة ما يقرب من 10 دقائق، ثم أعادنا التنظيم مجددًا».

وعن مركز «كوادرادو» فى وسط الملعب: «تواجده فى منتصف الملعب للمستقبل، لاعب ديناميكى ويغطى الجبهتين اليمنى واليسرى، ولقد قدم أداء جيدا على الأطراف أمام فالنسيا، لكنه ربما كان مرهقًا، لذلك لم يقم بالأدوار الهجومية».

واستطرد قائلاً مشيدًا بلاعبى فريقه: «لدينا لاعبون موهبون فى الهجوم، لا يريدون تعليمات كثيرة، هذا مهم لأنه

ليس هناك حد لذلك، علينا الحصول على الكرة من خلالهم، ونتحسن فى هذا الشق بعض الشىء».

وعن نتائج الفريق المحلية والأوروبية: «الفريق به أبطال ومواهب كبيرة، وفوق هذا رجال كبار، التكتيك ليس كافيا، نحتاج للاعبين متفتحين لمطاردة الخصوم والعمل مع زملائهم من أجل التقدم خطوة أخرى».