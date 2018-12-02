شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين جنيه تحسم انضمام وحيد.. وعرض الإعارة يُقرِّب «الشحات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يكثف مسؤولو النادى الأهلى مفاوضاتهم خلال الفترة الحالية، مع نظرائهم فى نادى مصر المقاصة، لإنهاء التفاوض بشكل رسمى، لضم محمود وحيد، الظهير الأيسر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعدما حصل محمد فضل، مدير لجنة التعاقدات، على توقيع اللاعب، خلال الأيام الماضية، وتم التكتم على تفاصيل الصفقة لحين الوصول لصيغة اتفاق مع النادى الفيومى، وعرض الأهلى 10 ملايين جنيه للتعاقد مع محمود وحيد، بعدما تم التراجع عن إعارة أحمد الشيخ للمقاصة والذى كان من المفترض أن يدخل ضمن صفقة انتقال وحيد للقلعة الحمراء، بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه الشيخ مع الأهلى، مما جعل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، يتمسك ببقاء الشيخ مع الفريق.

فيما جدد النادى الأهلى المفاوضات مرة أخرى، مع العين الإماراتى، لاستعارة حسين الشحات، لمدة موسم فقط، بدلا من البيع النهائى، الذى رفضه النادى الإماراتى، وحدد القلعة الحمراء 20 مليون جنيه لاستعارة الشحات فى يناير المقبل، فى إطار الخطة الموضوعة لتدعيم صفوف الفريق، ووقع اللاعب بالفعل على عقود الانتقال للأهلى لإثبات رغبته فى ارتداء الفانلة الحمراء، ليتبقى فقط موافقة نادى العين.

كما عرضت لجنة التعاقدات بالنادى، على الإسماعيلى، الحصول على خدمات أكرم توفيق وباسم على ومحمد نجيب وعمرو بركات مع مقابل مادى يتحدد بواسطة الطرفين، من أجل التعاقد مع الثنائى محمود متولى، وباهر المحمدى لاسيما فى ظل رغبه اللاعبين فى الانتقال للأهلى

جاء ذلك فى الوقت الذى تأكد فيه رحيل ساليف كوليبالى، مدافع الفريق، من أجل توفير مقعد أفريقى فى قائمة الفريق، سيتم الاستفادة منه للتعاقد مع مهاجم أو جناح لتدعيم الناحية الهجومية للفريق، ويظهر فى الصورة البوركينى إيريك تراورى، لاعب مصر المقاصة، والذى أعلن الأهلى رغبته فى التعاقد معه فى وقت سابق.

فى الوقت الذى رشح فيه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أحمد العجوز، لاعب وسط بتروجت، للتعاقد معه فى يناير المقبل، خصوصاً بعدما أبدى مدير الكرة إعجابه بقدرات اللاعب، لافتاً إلى أنه سيكون إضافة قوية للقلعة الحمراء حال التعاقد معه، ولكن ما قد يعرقل الصفقة تمسك مؤمن سليمان، المدير الفنى، ببقاء اللاعب حتى نهاية الموسم الجارى.