المصري يخرج من كأس مصر بعد هزيمته من الجزيرة مطروح بنتيجة 2-1

فجر الجزيرة بمطروح أكبر مفاجأة في بطولة كأس مصر، وفاز على المصري 2-1 في دور الـ32 من عمر المسابقة، خلال اللقاء الذي أقيم على استاد الإسماعيلية.

لم يكن يتصور الجزيرة بمطروح أن لديه أمل في التأهل منذ البداية وطلب الانسحاب من المسابقة لعدم قدرته على تحمل تكلفة الانتقالات.

وتقدم عمرو موسى لصالح المصري في الدقيقة 22 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل حسام خليل في الدقيقة 58.

وحسم أحمد رفعت الفوز لصالح الجزيرة بمطروح من خلال هدف قاتل في الدقيقة 90+4 من تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء عرفت الطريق نحو الشباك.

وتأهل الجزيرة بمطروح إلى دور الـ16 ليواجه بتروجيت في 27 من الشهر الجاري.

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