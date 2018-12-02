نجح المهندس عدلى القيعى، مستشار التعاقدات فى النادى الأهلي، فى الحصول على توقيع محمود السلمى، صانع ألعاب نادى الشجاعية الفلسطينى، الشهير بـ”ميسي غزة”، وهو من مواليد 97، لمدة خمسة مواسم فى حضور وكيل أعمال اللاعب تامر النحاس.

وكان مسؤولو نادى الزمالك أبدوا اهتمامهم بالموهبة الفلسطينية خلال الساعات الماضية وأجرو عدة اتصالات بالسلمى وأحد أقاربه واتفقوا على كافة الأمور المادية والتعاقدية مع اللاعب وناديه الفلسطينى، إلا أن دخول مسؤولى الأهلي فى الساعات الماضية أفسد صفقة انتقال النجم الفلسطيني للفريق الأبيض.

جدير بالذكر أن علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية بالنادى الأهلي، قد أوصى الجهاز الفنى بالفريق الأول ولجنة التعاقدات بضرورة التعاقد مع السلمى، والذى وصفه بأحد أفضل المواهب العربية فى مركز صانع الألعاب، خصوصا أن اللاعب سيتم قيده تحت السن وسيقيد كمصرى حسب لوائح الاتحاد المصرى لكرة القدم بمعاملة اللاعبين الفلسطينيين كمصريين في قوائم الأندية.

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعاقد مع «ميسي فلسطين» لمدة 5 مواسم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .