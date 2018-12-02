شكرا لقرائتكم خبر الوحدة يقصم ظهر النصر بالمتألق أحمد جابر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

قلب الوحدة الطاولة على مضيفه النصر وتغلب عليه 2-1 بعد أن كان خاسرا في المباراة التي جرت اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن الجولة الـ11 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليفقد النصر بذلك فرصة ملاحقة الهلال المتصدر قبل مواجهتهما في الجولة المقبلة.

ورغم الخسارة، بقي النصر في المركز الثاني برصيده السابق 25 نقطة، مستفيدا من تعثر الأهلي الثالث بالتعادل مع الفيحاء أمس 1-1.

في المقابل، رفع الوحدة رصيده إلى 21 نقطة، صاعدا إلى المركز الرابع.

افتتح النصر أهداف المباراة مبكرا عن طريق البرازيلي جوليانو الذي سجل في الدقيقة التاسعة، وهو ما انتهى عليه الشوط الأول، رغم محاولات الفريقين المستمرة في البحث عن زيارة المرميين.

وفي الشوط الثاني ظهر الوحدة بشكل مغاير عن ما كان عليه في الأول، وباغت النصر بهدفين عن طريق المتألق أحمد جابر في الدقيقتين 62 و73.

وسعى النصر لتعديل النتيجة، إلا أن تماسك دفاع الوحدة ومن خلفه حارس المرمى محمد عواد، تصدى لجميع المحاولات.

وتابع المباراة من المدرجات المدرب المرشح لقيادة النصر، البرتغالي ليوناردو جارديم، عقب وصوله إلى الرياض قبل المباراة بساعة ونصف الساعة.