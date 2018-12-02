شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمى لمواجهة برشلونة وفياريال بالدوري الاسبانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفنى لبرشلونة التشكيل الرسمى لمواجهة فريقه أمام فياريا ل ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني.. تشكيل برشلونة: حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن : نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - كليمنت لونجليه - جوردي ألبا الوسط: سيرخيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش - أرتورو فيدال الهجوم: عثمان ديمبيلي - فيليبي كوتينيو - ليونيل ميسي دكة البدلاء: إنياكي بينيا - دينيس سواريز - مالكوم - منير الحدادي - كارلس ألينيا - ميراندا - تشومي تشكيل فياريال: حراسة المرمى: سيرخيو أسينخو الدفاع: ماريو جاسبار - ألفارو جونزاليز - فيكتور رويز - ألفونسو بيدرازا الوسط: بابلو فورنالس - سانتياجو كاسيريس - مانو تريجيروس - سانتي كازورلا الهجوم: جيرارد مورينو - صامويل تشوكويزي دكة البدلاء: أندريس فيرنانديز - راميرو فونيس موري -داني رابا - مانو مورلانيس - جاومي كوستا - كارلوس باكا - كارل توكو إكامبي

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