شكرا لقرائتكم الحكم المساعد تتدخل لتهدئة الأمور بين أرنولد وبيرنارد .. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشبت مشادة كلامية بين أرنولد لاعب ليفربول وبيرنارد لاعب إيفرتون وتدخلت الحكم المساعد لتهدئة الأمور وذلك فى الدقيقى 28 من زمن "ديربى الميرسيسايد" المقام بينهما حاليا على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ويحتل ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 33 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز السادس برصيد 22 نقطة، قبل إنطلاق منافسات الجولة.

خناقة ارنولد (3)



خناقة ارنولد (1)