شكرا لقرائتكم تصدي أليسون الراائع من رأسية أندري جوميز ..فيديو وصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنقذ البرازيلى أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزى، وجو جوميز مدافع الريدز مرمى فريقهما من أخطر فرص إيفرتون بشكل رائع، فى الدقيقة 21 من زمن "ديربى الميرسيسايد" المقام بينهما حاليا على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ويحتل ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 33 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز السادس برصيد 22 نقطة، قبل إنطلاق منافسات الجولة.