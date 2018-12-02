كريم بامبو على اعتاب انبي

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جدة - عمرو شويل اقترب كريم بامبو صانع ألعاب الإسماعيلى، من الانضمام إلى نادى إنبى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير القادم، لتدعيم الخط الأمامى للفريق البترولى فى الفترة المقبلة.

وينتهى عقد بامبو مع الإسماعيلى بنهاية الموسم الحالى ويرغب فى خوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة لذلك سيكون الأقرب هو الانضمام للنادى البترولى خلال ميركاتو الشتاء.

من المقرر أن يبحث مجلس إدارة إنبى برئاسة علاء خشب مع على ماهر المدير الفنى الجديد للفريق، ملف صفقات يناير لتدعيم بعض المراكز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.