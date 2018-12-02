شكرا لقرائتكم شوبير يلتقى عبد الحفيظ على هامش مران الاهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ظهر أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة في مران الأهلي المقام حاليا علي ملعب التتش ، وعقد جلسة ودية مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وتابع جزء من المران قبل أن ينصرف مغادرا ملعب التتش.
وبدأ الأهلي مساء اليوم الاستعداد لمباراة الجونة المقرر لها الاربعاء القادم في الدوري العام فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ7.
علي الصعيد ذاته حصل وليد سليمان لاعب الأهلي علي إذن بالغياب عن مران اليوم بسبب مرض ابنه حسبما أكد اللاعب للجهاز الفني.
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