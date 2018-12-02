شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطرح تذاكر الاتحاد فى الكأس للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة سموحة توفير تذاكر مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري فى دور الـ16 لكأس مصر بمركز الخدمات بالنادى والمقرر لها فى تمام السابعة من مساء الجمعة المقبل . كما قرر المجلس توفير أتوبيسات لنقل الأعضاء الى ستاد برج العرب وعودتهم وسيتم تحرك الاتوبيسات فى تمام الساعة الثالثة عصرا من أمام استاد التنس الدولى. كما حدد مجلس إدارة سموحة 20 جنيه سعر تذكرة المباراة ويتم الحصول عليها من إدارة الأمن بمركز الخدمات مع ضرورة إحضار كارنيه العضوية للحصول على التذكرة وركوب الاتوبيس ودخول المباراة.

تذاكر سموحه والاتحاد

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