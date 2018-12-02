شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الإسماعيلى يجهز "الثالثة شمال" لاستقبال الجماهير فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على مخاطبة الجهات المسئولة والتنفيذية عن الشئون الهندسية بالمحافظة لمعاينة مدرجات الدرجة الثالثة شمال لاستاد الإسماعيلية، ظهر اليوم الأحد لإنهاء كافة الإصلاحات وتجهيزه لإستقبال الجماهير خلال البطولات المحلية والأفريقية والعربية.

يأتى ذلك فى إطار حرص إدارة الدراويش على فتح الباب للجماهير بكامل سعة الاستاد لمؤازة الفريق، والشد من أزر اللاعبين خلال مواجهة ميساجير دى نجوزى المقرر لها مساء الأربعاء المقبل فى إطار إياب الدور التمهيدى الأول بدورى أبطال أفريقيا.

واستقبل سيد رسلان و تامر موسى عضوا مجلس إدارة النادى، برفقه حسين أمين مدير أمن النادى، لجنة من جامعة قناة السويس التى قامت بمعاينة المدرجات للإطمئنان على حالتها فى الوقت الحالى، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمى لإسماعيلى.

وكانت اللجنة الهندسية أكدت فى تقارير سابقة أن هذا المدرج آيل للسقوط، مما أدى إلى اغلاقه فى الآونة الأخيرة خوفًا على أرواح جماهير الدراويش.