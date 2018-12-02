شكرا لقرائتكم خبر عن أجاي يُشارك في المران البدني بالأهلي ..و"تأهيل" على معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك جونيور أجاي، لاعب الأهلي في جزء من مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم علي ملعب التتش، وذلك ضمن برنامجه المكثف الذي يخضع له تمهيدا للعودة من جديد إلي المشاركة بشكل كامل في المران للتعافي من الإصابة التى تعرض لها قبل عدة أسابيع بقطع فى الرباط الداخلى للركبة.

وشارك أجاي في الجزء البدني كاملا مع الفريق، فيما لم يشارك في مران الكرة ، واقترب جونيور اجاي من العودة إلي المشاركة الجماعيه، حيث يؤدي اللاعب برنامج بدني مكثف مع الفريق لتجهيزه للمشاركة في المران الجماعي.

فى ذات الوقت أدى علي معلول لاعب الفريق تدريبات مكثفة اليوم علي ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبدالعزير، أخصائي التأهيل وقام معلول بالجري حول الملعب، واداء بعض التدريبات الخاصة، مع أخصائي التأهيل.

وقطع معلول خطوة كبيرة في طريق العودة من جديد إلي المشاركة في المران الجماعي بعد غيابه عن التدريبات فترة طويلة للإصابة بتمزق فى العضلة الضامة.