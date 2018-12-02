شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود ينضم لتدريبات الأهلى أول يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح محمد محمود مدافع وسط وادى دجلة اولى صفقات الأهلى الشتوية بشكل رسمى بعد وصول الطرفين لصيغة تفاهم تقضى بانتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة .

ويسعى مسئولو الأهلى لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر بعد ظهور الفريق بشكل سئ خلال المباريات الأخيرة وهو ما كلفهم خسارة البطولة الأفريقية فى اللقاء النهائى أمام الترجى التونسى ، ثم الخروج من البطولة العربية امام الوصل الإماراتى والخسارة امام المقاولون العرب بهدف مقابل للاشئ .

ومن المقرر أن ينضم محمد محمود إلى تدريبات الأهلى بداية يناير المقبل مع فتح باب القيد الشتوى حتى يتم قيده فى قائمة الفريق المحلية للمشاركة مع الفريق بشكل رسمى .