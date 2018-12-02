شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاحد 2 / 12/ 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى، اليوم، الأحد 2/ 12/ 2018 العديد من الأخبار الهامة، جاء فى مقدمتها، التعاقد مع "ميسي فلسطين" بتوصية من ميهوب، والتراجع عن بيع الشيخ فى يناير.

نجح المهندس عدلى القيعى، مستشار التعاقدات فى النادى الأهلي، فى الحصول على توقيع محمود السلمى، صانع ألعاب نادى الشجاعية الفلسطينى، الشهير بـ"ميسي غزة"، وهو من مواليد 97، لمدة خمسة مواسم فى حضور وكيل أعمال اللاعب تامر النحاس.

تتجه النية داخل الجهاز الفنى للأهلى للتراجع عن فكرة بيع أحمد الشيخ، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على أن يتم منحه فرصة المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم.

أكد نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحى صانع ألعاب فريق هدرسفيلد الإنجليزى، أن النادى الأهلي سيكون اختيار رمضان الأول حال قرر اللاعب إنهاء تجربة احترافه والعودة إلى مصر.

دخل نادى طرابزون سبور التركى طرفاً قوياً فى صفقة البوركينى إيريك تراورى، لاعب فريق مصر المقاصة، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وطلب مسئولو النادى التركى من نظرائهم فى المقاصة تحديد مطالبهم المالية للاستغناء عن اللاعب البوركينى وحسم الصفقة فى أقرب وقت.

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تغريم نادى بتروجت 40 ألف جنيه بسبب الأحداث التى شهدتها مباراة الفريق أمام الأهلى أمس والمؤجلة من الأسبوع الـ9 بالدورى.

شارك جونيور أجاي، لاعب الأهلي في جزء من مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم علي ملعب التتش، وذلك ضمن برنامجه المكثف الذي يخضع له تمهيدا للعودة من جديد إلي المشاركة بشكل كامل في المران للتعافي من الإصابة التى تعرض لها قبل عدة أسابيع بقطع فى الرباط الداخلى للركبة.

انتظم محمد شريف، لاعب الأهلي في المران الجماعي للفريق اليوم ،السبت، استعدادا للعودة من جديد إلي المشاركة في المباريات الرسمية.