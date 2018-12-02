شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينهى الشوط الأول متقدما على الجزيرة المطروحى بهدف عمرو موسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهى المصرى البورسعيدى الشوط الأول متقدما على الجزيرة المطروحى بهدف مقابل للاشئ أحرزه عمرو موسى من ضربة جزاء فى الدقيقة 21 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن مباريات دور الـ32 لكأس مصر .

وقد استحوذ لاعبو المصرى على مجريات الشوط الأول من بدايته بغية إحراز هدف مبكر يريح الأعصاب فى ظل رغبتهم فى حسم اللقاء وخطف تذكرة الصعود لدور الـ16 .

فى المقابل حاول لاعبو الجزيرة المطروحى تأمين الدفاع واللعب على الهجمة المرتدة ، إلا أن الرعونة وقلة الخبرة أفسدت الهجمات