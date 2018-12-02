شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف ..أرقام خافيير أجيري مع منتخب مصر بعد 4 مباريات والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس عقب تولى المكسيكي خافيير أجيري مهمة تدريب منتخب مصر فى أغسطس الماضي خلفاً للأرجنتيني هيكتور كوبر ، نجح أجيري فى الفوز فى المباريات الـأربعة التى خاضها الفراعنة بتصفيات أمم أفريقيا. ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة بعض الأرقام للمكسيكي خافيير أجيري فى المباريات الأربعة أمام النيجر و اى سواتينى و تونس. وفازت مصر على إي سواتيني بنتيجة 4/1 و 2 /0 والنيجر 6 / 0 و تونس 3 / 2 فى عهد أجيري. ويحتفل اليوم خافيير أجيري مدرب الفراعنة بعيد ميلاده الـ60 .

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