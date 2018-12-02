مجدي عبد الغني: اتحاد الكرة لم ولن يتقدم بطلب لاستضافة أمم إفريقيا 2019

أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن اتحاد الكرة لم يناقش إمكانية التقدم بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر انطلاقها في شهر يونيو المقبل.

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر أول من أمس "الجمعة" بشكل رسمي سحب تنظيم البطولة الإفريقية من الكاميرون، بسبب عدم جاهزيتها التامة لاستضافة الحدث الكروي الأبرز في القارة السمراء، حيث فتح الكاف الباب أمام الدول التي ترغب في استضافة المسابقة، على أن يعلن عن اسم الدولة المستضيفة في نهاية ديسمبر الجاري.

وقال...