رياضة | عاجل.. الأهلي يحسم موقف مشاركة "فتحي" أمام الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يحسم موقف مشاركة "فتحي" أمام الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستمر غياب أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الجونة بسبب الإصابة.

ويعاني فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية، تعرض له في مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي بذهاب نهائي دوري إبطال إفريقيا.

ولم يتعافى فتحي من الإصابة حتى الآن، حيث يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي، ليتأكد غيابه عن مباراة فريقه المقبلة أمام الجونة.

ويواجه الأهلي نظيره الجونة مساء الأربعاء المقبل، على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.