رياضة | يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال اليوم الأحد 2-12-2018

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بث مباشر مباراة برشلونة وفياريال

ويدخل البلوجرانا صاحب الأرض والضيافة اللقاء بهدف الحصول علي الثلاث نقاط من أجل العودة من جديد لصدارة جدول الترتيب وذلك بعدما حل ثانياً برصيد 25 نقطة ، وبفارق نقطة وحيدة عن إشبيليه صاحب المركز الأول .

يلا شوت - مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال اليوم | بث مباشر مباراة barcelona vs villarreal (اهم مباريات اليوم) كورة لايف

فيما يحاول الغواصات الصفراء الخروج بأي نتيجة إيجابية من أنياب برشلونة في عقر دارة من أجل تعديل مساره والدخول لمنطقة أكثر دفئاً بجدول ترتيب البطولة ، وذلك بعدما حل الفريق في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة .

يلا شوت - مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال اليوم | بث مباشر مباراة barcelona vs villarreal (اهم مباريات اليوم) كورة لايف