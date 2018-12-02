رياضة | يلا شوت حصري مرور 10د.. مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر اليوم الاحد 2 / 12 / 2018 الدوري الأسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت حصري مرور 10د.. مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر اليوم الاحد 2 / 12 / 2018 الدوري الأسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت حصري مرور 10د.. مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر اليوم الاحد 2 / 12 / 2018 الدوري الأسباني

يلتقي فريقي برشلونة وفياريال ضمن بطولة الدوري الاسباني 2019، في الجولة الرابعة عشر، علي استاد كامب نو ، فياريال يقدم موسم ليس جيد ، بعد أن خاض الفريق 13 مباراة، ويحتل الفريق المركز الـ18 برصيد 14 نقطة جمعهم من 3 انتصارات، وتعادل في خمس وخسر مثلهم، و سيسعى الغواصات لتقديم أداء مميز ومقنع وخطف الثلاث نقاط ليحسن من وضعه في حدول الترتيب.

يلا شوت حصري مرور 10د.. مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر اليوم الاحد 2 / 12 / 2018 الدوري الأسباني

الفريق الكتالوني يبحث عن إستعادة الصدارة من جديد بعد أن خطفها فريق إشبيلية، والمتصدر حالياً بفارق نقطة عن الفريق الكتالوني، والذي تعثر ولم يستطع الفوز في آخر لقائين بعد الهزيمة ضد نادي ريال بيتيس والتعادل ضد نادي أتلتيكو مدريد، فهل ينجح الفريق في خطف الصدارة في حال تعثر إشبيلية، أم سيحافظ علي الوصافة، لأن بمجرد تعثره في هذا اللقاء عندما يواجه الغواصات الصفراء، سيفقد أيضا الوصافة ويتركها لمن يفوز خلفه.

يلا شوت حصري مرور 10د.. مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر اليوم الاحد 2 / 12 / 2018 الدوري الأسباني

نادي برشلونة يتمركز في الترتيب الثاني بعد نادي إشبيلية، برصيد 25 نقطة، بعد التعادل الماضي ضد نادي أتلتيكو مدريد، والهزيمة التي تسبقه أمام نادي ريال بيتيس، لذا يأمل الفريق في إستعادة ذاكرة الإنتصارات من جديد، بعد فشل كبير في اللقاءات المحلية، وقد نجح بالفوز في سبع لقاءات فقط من أصل 13، خسر في إثنين وتعادل في أربع لقاءات.

نادي فياريال يقع في المركز السابع عشر في واحد من أسوأ المواسم التي يقدمها الفريق، خصوصا أنه لم ينجح في الإنتصار سوي في ثلاث لقاءات، وتعادل في خمس لقاءات، وخسر في خمسة آخرين، ويملك الفريق 14 نقطة، ويأمل في إضافة ثلاث نقاط جديدة، أو نقطة واحدة علي الأقل.

تنطلق المواجهة بين فريقي برشلونة وفياريال في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:30 بتوقيت القاهرة.

نحن في الخليج 365، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال مباشر في لقاء اليوم الاحد 1 / ديسمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي برشلونة وفياريال مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الخليج 365، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

يلا شوت حصري مرور 10د.. مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر اليوم الاحد 2 / 12 / 2018 الدوري الأسباني