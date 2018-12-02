رياضة | روما وانتر ميلان مباشر .. مشاهدة مباراة روما وانتر ميلان بث مباشر .. روما يوتيوب .. رابط الاسطورة Roma

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يحتضن ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، قمة مباريات الجولة الـ14 من منافسات الدوري الإيطالي، حيث يحل "إنتر ميلان" ضيفًا على نادي العاصمة "روما".

ويسعى "الإنتر" لخطف المركز الثاني من "نابولي" ولو بشكل مؤقت، حيث يحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 28 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة عن فريق الجنوب، الذي سيرحل لمواجهة "أتلانتا" الصعب، يوم غد.

روما وانتر ميلان مباشر .. مشاهدة مباراة روما وانتر ميلان بث مباشر .. روما يوتيوب .. رابط الاسطورة Roma

ويسعى أبناء العاصمة لتحسين موقعهم على سلم الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 19 نقطة، في حين يبقى "يوفنتوس" وحيدًا في القمة، برصيد 40 نقطة.

روما وانتر ميلان مباشر .. مشاهدة مباراة روما وانتر ميلان بث مباشر .. روما يوتيوب .. رابط الاسطورة Roma

ويدخل كلًا الفريقين مباراة الليلة وسط غياب العديد من النجوم، حيث يفتقد "روما" كلا من "دزيكو، دي روسي، بيليجريني، والشعراوي"، بينما يعاني "إنتر" من غياب "ناينجولان ودالبرت هنريك".

روما وانتر ميلان مباشر .. مشاهدة مباراة روما وانتر ميلان بث مباشر .. روما يوتيوب .. رابط الاسطورة Roma

ويغيب البلجيكي "راجا نانجولان"، لاعب وسط "إنتر ميلان"، عن مواجهة فريقه السابق، بعد تعرضه للإصابة في كاحل القدم، خلال مباراة يوم الأربعاء الماضي أمام "توتنهام هوتسبر"، ضمن دوري أبطال أوروبا.

روما وانتر ميلان مباشر .. مشاهدة مباراة روما وانتر ميلان بث مباشر .. روما يوتيوب .. رابط الاسطورة Roma

وحول مباراة الليلة، قال "سباليتي"، مدرب "إنتر ميلان"، في المؤتمر الصحفي: "من الرائع أن أعود إلى هنا، لدي العديد من الذكريات في المدينة التي عشت فيها فترات طويلة ودربت فيها أيضًا، وأنا استمتع بذلك".

روما وانتر ميلان مباشر .. مشاهدة مباراة روما وانتر ميلان بث مباشر .. روما يوتيوب .. رابط الاسطورة Roma

من جهته، قال "دي فرانشيسكو"، مدرب الذئاب: "نحتاج جميعًا أن نكون أقوى قليلًا، وعلي أن أحاول بث القوة في اللاعبين من خلال العمل على تفكيرهم وعلى كيفية أن نكون متسقين.. نحن ندين للجماهير بأداء قوي، لكننا بحاجة إلى دعمهم أيضًا".

روما وانتر ميلان مباشر .. مشاهدة مباراة روما وانتر ميلان بث مباشر .. روما يوتيوب .. رابط الاسطورة Roma

واختتم تصريحاته قائلًا: "لقد ارتكبنا العديد من الأخطاء الفردية مؤخرًا، ولازلت أعمل على تصحيح هذا الأمر، لكن الأداء كمجموعة كان مقنعًا ولم نرتكب هفوات مؤثرة".

روما وانتر ميلان مباشر .. مشاهدة مباراة روما وانتر ميلان بث مباشر .. روما يوتيوب .. رابط الاسطورة Roma