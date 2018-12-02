رياضة | عاجل.. الهيئة العامة للرياضة السعودية تحتفل باليوم الوطني الإماراتي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الهيئة العامة للرياضة السعودية تحتفل باليوم الوطني الإماراتي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت الهيئة الوطنية العامة للرياضة السعودية، الاحتفال باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية الشقيقة. وتوشحت منشآت الهيئة العامة للرياضة بالسعودية بألوان علم دولة الإمارات العربية الشقيقة، في لفتة تعكس مدى قوة العلاقة بين الدولتين. وقالت الهئية العامة للرياضة السعودية عبر تويتر: "خالص التهاني للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي 47"، كما حرص رئيس وأعضاء مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين على تهنئة الإمارات قيادة وشعباً باليوم الوطني.

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